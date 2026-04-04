ABD Donanması, Bahreyn'deki ABD 5. Filosunun karargahı olan Manama Deniz Destek Üssü'nü tahliye etti.

Pentagon, 1.500 denizci, aileleri ve evcil hayvanlarının Bahreyn Deniz Destek Üssü'nden (NSA) Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'ne nakledildiğini duyurdu.

NSA Bahreyn, ABD 5. Filosunun karargahıydı. 28 Şubat'ta, “Epik Öfke” Operasyonu'nun başladığı gün, ve sonrasında birkaç kez daha İran tarafından vuruldu.

Uydu görüntüleri, sadece ilk hafta içinde iletişim altyapısı ve depolar dahil olmak üzere en az yedi yapının yıkıldığını doğruladı.

Denizciler, sırt çantalarına sığan eşyalarla Norfolk'a tahliye edildi. Yol boyunca temel hijyen malzemelerini sağlamak üzere toplum grupları devreye sokuldu.

ABD'nin bir ABD Donanması filosunun karargahını tahliye etmek zorunda kalması, 2. Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleşmedi.

ABD 1942 yılında Japon taarruzu sebebiyle Pasifik okyanusunda bulunan adadaki üssünü tahliye etmek zorunda kalmıştı.