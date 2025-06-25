ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ait olan sosyal medya platform Truth Social'dan paylaştığı video, takdir topladığı kadar tepkileri üzerine de çekti..

Videoda, B-2 hayalet bombardıman uçakların bombalar bıraktığı ve alçak uçuş gerçekleştirdiği görüntüler paylaşıldı. Ancak provoke edici olan videonun kendisi değil, arka planda çalan şarkı oldu.

Arka planda ise Vince Vance & the Valiants isimli grubun 1980 tarihli parodi şarkısı "İran'ı Bombala” bir kesit çalıyordu.

Şarkının sözleri arasında “Bir camiye gittim, taş atacağım. Ayetullah’a söyleyin, seni kutuya koyacağız. Iran'ı bombala” ifadeleri yer aldı. Trump ise videonun yanına bir açıklama iliştirme ihtiyacı duymadı.

DİPLOMASİYE ZARAR VEREN PAYLAŞIM

İsrail ve İran arasındaki kırılgan ateşkes 2. gününü daha doldurmamışken yapılan bu paylaşım büyük tepki topladı.

Trump yanlısı hesaplar videoyoya kendi şakalarıyla karşılık verirken, eleştirmen ABD başkanının böyle bir videoyu paylaşmasını "saygısızlık" olarak niteledi ve diplomatik ilişkilere zarar verebileceğinin altını çizdi.

SALDIRI BAŞARILI OLDU MU?

Ancak saldırıların kendisi bir yana, başarısı bile tartışma konusu oldu. Zira ABD istihbaratının ilk değerlendirmesine göre Tahran’ın nükleer programının yalnızca birkaç ay geriye itildiği belirtildi.

ABD basını da bu değerlendirmeye destekledi. New York Times, uzmanlara dayandırdığı haberinde "İran'ın nükleer programı hala devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Trump ise saldırının "çelişen istihbarata rağmen" başarılı olduğunu ve "İran'ın nükleer programını on yıllarca yıl geriye götürdüğünü" söyledi.

Trump, sosyal medya üzerinden "YALAN HABER CNN, BAŞARISIZ NEW YORK TIMES İLE BİRLİKTE TARİHİN EN BAŞARILI ASKERİ SALDIRILARINDAN BİRİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ. İRAN'DAKİ NÜKLEER ALANLAR TAMAMEN YOK EDİLDİ! HEM TIMES HEM DE CNN HALK TARAFINDAN YERDEN YERE VURULUYOR!" açıklamasını yaptı.