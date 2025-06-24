İran’ın akşam saatlerinde Katar ve Irak’ta bulunan ABD askeri üslerine yönelik başlattığı füze saldırısının ardından bölgede tansiyon hızla yükseldi. Bu gelişmelerin ardından Katar, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak ticari uçuşlara kapattığını duyurdu. Alınan karar hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı.

Doha Seferleri Türkiye’ye Yönlendirildi

Avrupa’nın farklı şehirlerinden Katar’ın başkenti Doha’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçakları, hava sahasının kapanması üzerine rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı ile Ankara’daki Esenboğa Havalimanı, bu uçaklar için alternatif iniş noktası olarak belirlendi. Şu ana kadar Doha seferini gerçekleştiremeyen 5 uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş yaptığı, bu sayının ilerleyen saatlerde artmasının beklendiği kaydedildi.

Türk Hava Yolları ve AJet Seferleri de Etkilendi

Krizin etkileri Türk hava yolu şirketlerini de vurdu. Türk Hava Yolları’na ait TK760 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçak, İstanbul’dan Dubai’ye gitmek üzere havalanmıştı. Ancak Katar hava sahasının kapanması nedeniyle Antalya semalarından geri dönen uçak, İstanbul’a zorunlu iniş yaptı. Öte yandan AJet’in Dammam, Dubai ve Sharjah’a bugün planlanan uçuşları da iptal edildi.

Orta Doğu’daki gerilimin hava trafiğine etkisi sürerken, gelişmelere göre yeni yönlendirmelerin yapılabileceği belirtiliyor.