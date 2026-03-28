İsrail ordusu bugün erken saatlerde Yemen üzerinden İsrail'in güneyine fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu.

İsrail ordusu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu Yemen'den Eilat'a doğru bir füze fırlatıldığını tespit etti, hava savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" dedi.

Yemen'in güney batısında konuşlanan İran destekli Ansarallah hareketi, diğer adıyla Husiler, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaya dahil olmamıştı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Saree, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz" dedi.

ABD ve İran'ın saldırısına başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a karşı gerginliğin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak Husilerin çatışmaya dahil olacağını söyleyen Saree, bunun "Amerikan ve İsrail düşmanının İran İslam Cumhuriyeti'ne, Filistin ve Gazze'ye, Irak ve Lübnan'a karşı devam eden saldırganlığına" bir yanıt olduğunu belirtti.

İRAN TEL-AVİV'i, İSRAİL TAHRAN'I VURDU

İran ve Hizbullah da gece boyunca İsrail'i vurmaya devam etti. Tel-Aviv'i vuran bir İran füzesi 1 kişiyi öldürürken 3 kişi yaraladı.

İsrail ise ABD uçakları eşliğinde Tahran'a bomba yağdırdı. İran Kızılayı'nın yayınladığı son rakamlara göre savaşın başından beri 1.900'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bölgenin diğer bölgelerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Abu Dabi'deki bir ticaret bölgesi yakınlarında önlenen bir füzenin parçalarının düşmesi sonucu beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Bahreyn'de de gece boyunca siren sesleri duyulduğu bildirilirken, Suudi Arabistan ise İran'dan Riyad'a doğru ateşlenen bir balistik füzeyi önlediğini duyurdu.