İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile yeniden müzakere sürecinin başlayabilmesi için Tahran’ın öne sürdüğü şartların Washington’a iletildiğini açıkladı.

‘KABUL ETMEK ZORUNDALAR’

Rızai, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington’ın mevcut durumdan çıkabilmesi için İran’ın şartlarını ve haklarını kabul etmek zorunda olduğunu savundu.

‘7 ŞART ABD HÜKÜMETİNE BİLDİRİLDİ’

İranlı yetkili, “Tahran’ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart, ABD hükümetine bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Rızai, katıldığı televizyon programında da savaşın sona erdirilmesi konusunda ABD’ye mesaj gönderdi. İran’ın şartlarının kabul edilmesinin Washington’ın yararına olacağını savunan Rızai, “Savaşın son bulması için İran’ın şartlarını kabul etmek ABD’nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız” açıklamasında bulundu.

PAKİSTAN’DAN TAHRAN’A ZİYARET

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslarda arabuluculuk yapan Pakistan’dan da Tahran’a yeni bir ziyaret bekleniyor.

Daha önce İran’ı birçok kez ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin pazar günü Tahran’a gitmesi planlanıyor. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, Pakistanlı Bakan’ın ABD’den İran’a herhangi bir mesaj getirip getirmeyeceği konusunda ise İranlı yetkililerin bilgi sahibi olmadığı aktarıldı.

ŞARTLAR ARASINDA BULUNUYOR

İran’ın şartlarının Katar üzerinden Washington’a iletildiği ve Tahran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yanıtını beklediği de bildirildi. Açıklanan şartlar arasında savaşın tüm cephelerde sona ermesi, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD’nin deniz ablukasını kaldırması da bulunuyor.