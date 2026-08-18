Washington Post’un 8 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre Pentagon’un politika birimi, henüz resmi bir inceleme aşamasına gelmeyen çalışmasında, ABD’nin Körfez ülkelerine yayılmış askeri varlığının savaş sonrasında nasıl yeniden düzenlenebileceğini ele alıyor.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Çalışmada, ABD birliklerinin Basra Körfezi’nden daha batıdaki bölgelere kaydırılması ve bölgedeki bazı askeri unsurların azaltılması ihtimalleri değerlendiriliyor. Genelkurmay Başkanlığı ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) da süreci yakından takip ettiği belirtildi.

ÜST DÜZEY MAKAMLARIN ONAYI GEREKİYOR

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da değerlendirmeleri bizzat izlediği ve ABD askerlerinin Körfez’den batıya kaydırılması ihtimaline ilişkin görüşmeleri desteklediği öne sürüldü.

Pentagon kaynakları, çalışmanın henüz erken aşamada olduğunu ve herhangi bir politika değişikliğine dönüşmesi için üst düzey makamların onayının gerektiğini vurguladı.

HASAR GÖREN ÜSLER YENİDEN İNŞA EDİLECEK Mİ?

Pentagon’un değerlendirmesinde, İran’la aylar süren çatışmalar sırasında zarar gören ABD askeri üslerinin geleceği de önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Bakanlığın, hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceği ile bazı birliklerin bölgeden çekilip çekilmeyeceği konusunda seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.

40 BİN AMERİKAN ASKERİ GÖREV YAPIYOR

CENTCOM’un sorumluluk alanında Ürdün’den Umman’a kadar uzanan bölgede yaklaşık 20 ABD askeri üssü bulunuyor. Bu üslerde yaklaşık 40 bin Amerikan askerinin görev yaptığı belirtiliyor.

Bahreyn, ABD Beşinci Filo’nun merkezine ev sahipliği yaparken, Kuveyt başta olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerde ABD Kara ve Hava Kuvvetleri unsurları konuşlandırılmış durumda.