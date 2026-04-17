ABD'li yetkililer son günlerde Avrupalı müttefiklerine gönderdikleri ikili mesajlarda daha önce sözleşmesi yapılmış silah teslimatlarının gecikeceğini bildirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre bu durumun temel nedeni İran ile devam eden savaşın ABD silah stoklarını ciddi şekilde eritmesi gösterildi.

Özellikle Baltık ve İskandinav ülkelerini etkileyecek olan bu erteleme kararı ABD Dış Askeri Satışlar programı kapsamında satın alınan ancak henüz teslim edilmemiş kritik sistemleri kapsıyor.

İran savaşı sebebiyle silah stoklarını eriten ABD, müttefikleriyle yıllar önce yaptığı anlaşmaları karşılayamaz oldu.

Pentagon konuyla ilgili sessizliğini korurken Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

PARASINI ÖDEDİKLERİ SİLAHLARI TESLİM ALAMADILAR

Avrupalı yetkililer bu teslimat aksaklıklarının kendilerini savunma açısından oldukça zor bir pozisyona soktuğunu ifade etti.

Washington özellikle Donald Trump yönetimi döneminde Avrupa'nın konvansiyonel savunma yükünü kendi üstlenmesi adına ABD yapımı teçhizat alımını teşvik etmişti.

Ancak parası ödenen sistemlerin bir türlü ulaşmaması Avrupa başkentlerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Bu belirsizlik bazı ülkelerin artık kendi kıtalarında üretilen silah sistemlerine daha fazla ilgi göstermesine neden oldu.

ABD tarafı ise söz konusu silahların Orta Doğu’daki savaş için elzem olduğunu savunuyor. Hatta Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD ve İsrail’e destek vermeyen Avrupa ülkelerini mevcut durumdan sorumlu tutuyor.

Diplomatik gerilim stratejik bir lojistik krize dönüşürken müttefikler arasındaki güven bağı da test ediliyor.