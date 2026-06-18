ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmaya karşı çıkan bazı yönetim kurulu ve kabine üyelerini görevden almayı değerlendirdiği iddia edildi.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin yönetim içinden kaynaklara dayandırdığı haberinde, görevden alınma riskiyle karşı karşıya olan isimler arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe'in bulunduğu ileri sürüldü.

Gazeteye konuşan bir kaynak, anlaşmaya dair tartışmaların sona erdiğini ve karşı çıkan herkesin kişisel bir bedel ödeyebileceğini iddia etti.

Buna karşın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun anlaşmaya yönelik eleştirilerinde ölçülü davranarak Trump'ın tepkisinden korunduğu belirtildi.

Aynı yayın organı, birkaç hafta önce Başkan Yardımcısı JD Vance ile Trump arasında anlaşmaya ilişkin hararetli bir tartışma yaşandığını da daha önce bildirmişti.

BEYAZ SARAY NE DEDİ?

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in askeri geçmişine yönelik yeni incelemelerin sürdüğü bir dönemde ortaya atılan bu iddialara Beyaz Saray yetkililerinden resmi açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iddiaları gündeme getiren muhabire tepki gösterdi.

Kelly, "Beyaz Saray'dan görüş almak için hiçbir başvuruda bulunmadan sürekli yalan haberler üreten bu 'muhabiri' daha önce hiç duymamıştım. Net olmak gerekirse, bu şahsın ne hakkında konuştuğuna dair hiçbir fikri yok ve 'kaynakları' muhtemelen kafasındaki seslerden ibaret" ifadelerini kullandı.

KİM BU 'HAÇLI BAKAN'?

Cinsel saldırı, kadın askerlere olan karşıtlığı, geçmişindeki alkol ve madde kullanımı sorunlarına rağmen Hegseth büyük tartışmalar eşliğinde 2025 yılında Savunma Bakanı olarak göreve başladı.

Vücudundaki Haçlı dövmeleri ve Orta Doğu'yla ilgili ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Hegseth kendini "müslümanlara karşı bir kafir" olarak tanımlıyor.

Hegseth ayrıca göğüsündeki "Kudüs Haçı" isimli sembolle ünlü oldu. Haçlı Seferleri'ne katılan güçlerin sembolü olan bu dövme, büyük tepkiye yol açtı.

Eski bir Fox News sunucusu ve madalyalı bir eski ABD askeri olan Hegseth, Irak ve Afganistan'da görev yapmıştı.