İran'ın Mazandaran eyaletinde "Kara Dul" lakabıyla anılan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari hakkında, en az 10 eşini öldürdüğü gerekçesiyle 10 ayrı idam cezası verildi.

Akbari'nin kurbanlarını, ülkede mut'a nikahı olarak bilinen geçici evlilikler yoluyla seçtiği belirtildi.

Yetkililere göre Akbari, çoğunlukla yaşlı erkeklerle bu tür evlilikler yaptı.

İLAÇ VE ALKOL VERİYORMUŞ

İran basınında yer alan bilgilere göre Akbari'nin, kurbanlarına çeşitli ilaçlar verdiği, bazılarında ise endüstriyel alkol kullandığı belirtildi.

Cinayetlerin farklı adreslerde işlenmesi nedeniyle olayların uzun süre ortaya çıkmamasında etkili olduğunu ifade edildi.

SON CİNAYETİ YAKALATTI

Akbari'nin cinayet zinciri, 2023'te 82 yaşındaki eşi Gholamreza Babaei'nin ölümünün ardından sona erdi.

Babaei'nin ailesine Akbari'nin kendisine ilaç vermeye zorladığını söylediği, kısa süre sonra da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Akbari'nin daha önceki bir ifadesinde kaç kişiyi öldürdüğünü kesin olarak hatırlamadığını söylediği ve sayının 13 ila 15 arasında olabileceğini belirttiği bildirildi.

Yetkililer ise şu ana kadar en az 10 cinayetin doğrulandığını açıkladı.

10 AİLE İDAM İSTEDİ

İran'daki hukuk sistemi kapsamında mağdur yakınlarının "kısas" hakkını kullanabildiği davada, 10 ailenin ölüm cezası talebinde bulunduğu belirtildi.

En az bir ailenin ise ölüm cezası yerine "diye" olarak bilinen kan bedelini kabul ettiği aktarıldı.

Mahkeme ayrıca Akbari'ye bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da hapis cezası verildi.

Mağdur ailelerinin kararın temyizi için ay sonuna kadar süreleri bulunduğu bildirildi.

İran'da daha önce kadın seri katil Mahin Qadiri de beş kadını öldürmekten suçlu bulunmuş ve 2006'da idam edilmişti.