İran'ın, ABD'nin kendi güç altyapısına yönelik olası bir saldırısına karşı Yemen'deki Husi müttefiklerinden Kızıldeniz'deki petrol rotasını kapatmaya hazır olmalarını talep ettiği iddia edildi.
Reuters'a Perşembe günü konuşan iki kıdemli İranlı kaynak ile konuya yakın bölgesel bir kaynak, bu planın İslam Cumhuriyeti liderliği düzeyinde tartışıldığını ve talebin Husilere iletildiğini belirtti.
Tahran'ın bu talebinin daha önce rapor edilmediği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü İran'ın enerji altyapısına saldırma tehdidinin ardından gelip gelmediğinin henüz netleşmediği ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığı ve Husi grubunun sözcüsü henüz bir açıklama yapmadı.
HUSİLERE HAREKETE GEÇMEYE HAZIR
Husilere yakın bir kaynak, grubun Kızıldeniz'in kapısı niteliğindeki Babülmendep Boğazı yakınlarında, Yemen'in Hudeyde ve Aden Körfezi'ni gören yüksek kesimlerinde füze ve insansız hava araçları (İHA) konuşlandırarak gemilere saldırmak üzere hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.
Kaynak, grubun eyleme geçmek için emir beklediğini aktardı. Yemen'de bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) temsilcilerinin, Babülmendep Boğazı'nın ne zaman kapatılacağına dair nihai kararı kontrol edeceği belirtildi.
Bölgedeki gerilimin bir diğer göstergesi olarak Husiler, pazartesi günü kontrol ettikleri bir havalimanını bombalamakla suçladıkları Suudi Arabistan'a füze fırlatarak iki taraf arasındaki dört yıllık ateşkesi bozdu.
NE OLMUŞTU?
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan süreçte Tahran, küresel enerji arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.
Haziran ayında Washington ile Tahran arasında sağlanan hassas ateşkesin çökmesiyle gerilim yeniden tırmandı.
Hürmüz Boğazı halihazırda kapalıyken Kızıldeniz'deki limanlara veya gemilere yönelik olası Husi saldırıları, Orta Doğu'nun iki ana petrol ihracat rotasının aynı anda kesintiye uğramasına yol açacak.
Risk istihbarat şirketi Verisk Maplecroft'un baş Orta Doğu analisti Torbjorn Solvedt, bu çatışmanın kötü bir zamana denk geldiğini belirterek, Kızıldeniz'deki ihracat altyapısının zarar görmesi halinde bölgedeki tek büyük alternatif petrol rotasının tehdit altına gireceğini vurguladı.