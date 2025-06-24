Gülnur SAYDAM

Türkiye’nin İran’a açılan sınır kapısı Van Kapıköy’de yoğunluk devam ediyor. ABD’nin İran’a saldırısı ile Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinin konsolosluk çalışanları ile siviller de İran’ı terk etmeye başladı. Günlük 2 bin kişi kapasitesi olan sınırda yaşananlar ise insanlık dramına dönüştü.

KALDIRIMDA OTURUYORLAR

Binlerce insanın giriş çıkış yaptığı sınırda tuvalet yok. Siviller dere kenarına inip tuvalet ihtiyacını karşılıyor. Barakaların arkasında tuvaletini yapanlar yüzünden idrar kokusu hakim. Bekleme alanı olarak çadırdan bozma barakalar kullanılıyor. Siviller sırasını kaldırım kenarında oturup bekliyor.

ESNAF DERDİNİ ANLATTI

Esnaf; “AKP’li kayyum zamanında tuvalet yapmışlardı, seçimi DEM Parti alınca tuvaleti söktüler. Resmen halkı cezalandırıyorlar. Burada sadece Van halkı yok. Sınır kapısında tüm dünya vatandaşları var. Bu ülke adına utançtır. İnsanlığa sığmaz” diyor.