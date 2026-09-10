ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının ABD ara seçimlerinden sonra biteceğini açıklamasında sonra İran, tek bir açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

İran Dışişleri Sözcüsü, İran'ın yeni saldırılara hazırlandığını ve askeri mücadelenin dozunu arttıracağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın ise kapalı kalacağını vurguladı.

Bu açıklamadan saatler sonra varil başına 100 dolar sınırını aşan Brent petrol, bir günde 105 dolara çıktı. ABD Başkanı'nın sözleri, petrolün yükselişini durdurmadı.

Arap yarımadasının güneyinde ise İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli Yemen Hükümeti arasındaki çatışmalar, petrol fiyatlarının yükseleşine bir basamak daha oldu.

SAVAŞ 3 YIL SÜREBİLİR

İranlı yetkili ABD'nin uyguladığı deniz ablukası ve petrol tankerlerine yönelik saldırılara rağmen Tahran'ın geri adım atmaya niyeti olmadığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, ülkedeki ekonomik sıkıntıların artabileceğini ancak İranlı liderlerin ABD ile yaşanan savaşı varoluşsal bir tehdit olarak gördüklerini ve savaşmaya devam etmekten başka seçenekleri olmadığını ifade etti.

Çarşamba günü enerji fiyatlarına ilişkin endişeleri önemsiz gibi gösteren Donald Trump, savaşın yakında biteceğini iddia etti.

İran’ın savaşamaz hale geldiğini savunan Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaş, seçimlerin hemen ardından sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar." ifadelerini kullandı.

Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da aralarında bulunduğu üst düzey ABD’li yetkililer, İran’ın artan baskılara boyun eğmeyebileceğini ve çatışmanın Trump’ın Ocak 2029’da bitecek görev süresinin sonuna kadar uzayabileceği olasılığını dile getirdi.

İRAN GERİ ADIM ATMIYOR

Bu açıklama, ABD'nin 5 İran tankerini batırması ve İran'ın karşılık olarak ABD üslerini bombalamasının ardından geldi. İran saldırsında 8 adet F-15E ve bir A-10 tipi uçak hasar aldı.

Karşılıklı saldırılar enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu; Brent petrolün varil fiyatı bu hafta 100 doları aşarak bu yılki kazancını yaklaşık yüzde 65’e çıkardı.

ABD’deki motorin pompa fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması, 3 Kasım’daki ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump üzerindeki baskıyı artırdı.

Üst düzey İranlı yetkili, nisan ayında sona eren savaşın en yoğun döneminden bu yana ülkenin askeri kapasitesini yeniden inşa ettiğini ve uzun süreli bir çatışma için yeterli füzeye sahip olduğunu aktardı.

Bloomberg Economics’ten Dina Esfandiary, İranlı liderlerin birçoğunun "Trump yönetiminin yalnızca tehditlere ve gerilimi tırmandırmaya yanıt verdiğine inandığını" belirterek, "Ayrıca yönetimin, ara seçimler öncesinde tırmanan bir savaşa karşı daha hassas olduğunu düşünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta İran’ın yeni güvenlik başkanı Muhsin Rızai, ABD gemilerine ve üslerine yönelik askeri tutumlarının "temel düzeyde yeniden ayarlandığını" bildirerek daha saldırgan bir çizgiye işaret etti.

Meclis Başkanı ve önceki ateşkes görüşmelerinde lider müzakereci olan Muhammed Bagır Galibaf ise "orantılı yanıtlar" döneminin sona erdiği uyarısında bulundu.