İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Trump’ın iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." ifadelerini kullandı.

Trump, Fox Business Network’e verdiği röportajda, İran liderine bir mektup gönderdiğini ve mektubunda, "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak." yazdığını belirtmişti. Ancak İran, bu açıklamanın aksine resmi bir mektubun kendilerine ulaşmadığını duyurdu.

İran lideri Ayetullah Hamaney, geçtiğimiz yıllarda ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ve ülkesini tehdit eden Trump yönetimiyle müzakere etmeyi yasakladığını ifade etmişti. İranlı üst düzey yetkililer, ABD ile müzakerelere yönelik olumsuz tutumlarını sıkça dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, baskı ve tehdit altında müzakere yapmayacaklarını vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz." diyerek İran’ın müzakere tutumunu yinelemişti.