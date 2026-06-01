İran'ın resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre İran, ABD ile tüm barış görüşmelerini askıya aldı. Bu kararın bir sonraki açıklamaya kadar süreceği vurgulandı.

İranlı yetkililer, bu kararın sebebi olarak İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının şiddetlenerek devam etmesini gösterdi.

Açıklamada "İsrail'in Lübnan'da işlediği suçların devam etmesi, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile barış görüşmelerinin ön koşullarından biri olması ve bu ateşkesin tüm cephelerde ihlal edilmiş olması göz önüne alındığında, İran müzakere heyeti görüşmeleri ve aracılar yoluyla metin alışverişini askıya alacaktır" denildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI, BABÜLMENDEP BOĞAZI HEDEFTE

Açıklamanın devamında İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını duyurdu. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı'nın da Husiler tarafından hedef alınacağını belirtti.

İran'ın resmi açıklamasında "İsrail ve müttefiklerini cezalandırmak amacıyla, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmaya ve Babülmendep Boğazı dahil diğer cepheleri harekete geçirmeye karar vermiştir" denildi.

MASAYA DÖNMEK İÇİN 2 ŞART SUNDU

İran, görüşmelere devam edilebilmesinin şartı olarak 2 madde sıraladı. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda masaya dönebileceğini belirtti.

Şartlar aşağıdaki gibidir:

1) İsrail'in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını derhal durdurması

2) İsrail'in Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden tamamen çekilmesi

İran bu şartlar yerine getirilene kadar görüşmelere katılmayacağını vurguladı. Açıklamanın sonunda “Bir Filistinlinin kanı, bir İranlının kanı kadar değerlidir. Bir Lübnanlının kanı, bir İranlının kanı kadar değerlidir. Müslümanlar, bu mücadelede yan yana duran tek bir saf oluşturmaktadır” denildi.