ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı bölgesinde tırmanan çatışmaların ardından Cuma gecesi İran'a yönelik üst üste yedinci kez hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM tarafından X platformunda yapılan paylaşımda, TSİ saat 21:00'da başlayan saldırılar İran'ın askeri tesislerini hedef aldı.

İran medyasında ise Sirik, Ahvaz ve Yezd kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu duyulduğu belirtti. Hava savunma sisteminin müdahale ettiğini belirtti.

Aynı gece geç saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda mayına çarparak patladığını iddia etti., ABD ordusu bu iddiayı yalanladı.

KÖPRÜLER VURULDU

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cuma günü erken saatlerde düzenlenen ABD hava saldırıları ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan köprüleri vurdu ve en az yedi kişinin ölümüne yol açtı.

Söz konusu köprülerin, İran'ın ana limanı olan Bender Abbas için stratejik bir transit noktası olduğu belirtildi.

Diğer ABD hava saldırılarında ise Umman Körfezi'ndeki Çabahar Limanı'nda bulunan ve ABD ordusunun Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı'ndeki gemilere yönelik saldırıları kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını iddia ettiği bir kule yıkıldı.

ABD güçleri ayrıca kritik elektrik altyapısını ve İranşehri Havalimanı'nı da hedef aldı.

İran Enerji Bakanlığı, enerji tesislerine yönelik ABD saldırıları nedeniyle elektrik şebekesinde meydana gelen aşırı yüklenmenin ardından vatandaşlara elektrik ve klima kullanımlarını azaltma çağrısında bulundu.

Bakanlık, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte güney bölgelerinde aşırı sıcaklar ve enerji altyapısına yönelik saldırıların etkili olduğunu açıkladı.

İnsan hakları uzmanları, askeri amaçlarla kullanılmayan sivil altyapılara düzenlenen saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğine dikkat çekti.

ABD SALDIRILARI GENİŞLETİYOR

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, Cuma sabahı itibarıyla yenilenen ABD saldırılarında İran'da en az 38 kişinin öldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Gerçekleştirilen saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın altyapı ve güç santrallerinin hedef alınması da dahil olmak üzere İran'a yönelik saldırıları genişletmesi anlamına geliyor.

ABD Başkanı'nın, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak amacıyla genişletilmiş bir hava harekâtını görüşmek üzere bu hafta üst düzey bakanlık yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

İran ordusu, ABD saldırılarına Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Umman ve Katar'ı hedef alarak karşılık verdi.

ABD ile İran arasındaki arabuluculardan biri olan ve çatışmalarda İran'ın misillemelerinden büyük ölçüde etkilenmeyen Katar'da, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemesi sırasında düşen enkaz parçaları bir çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Kuveytli yetkililer, İran saldırılarının bir elektrik ve su arıtma tesisini vurduğunu ve tesise zarar verdiğini belirtti.

İçme suyunun yaklaşık yüzde 90'ını arıtılmış sudan karşılayan ülkede yetkililer, hasar tespiti ve tesisin yeniden faaliyete geçmesi için çalıştıklarını bildirdi.

İran devlet medyası ayrıca, ABD'nin boğazdaki ana petrol ihracat terminali olan Hark Adası'nda demirli bulunan boş bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI DONDU

Mevcut çatışmalar yedinci gününe girerken, boğazı açık tutmayı ve kalıcı bir ateşkes için müzakerelere zemin hazırlamayı amaçlayan ABD-İran arasındaki geçici anlaşmayı daha da baltaladı.

İran boğazı kapatırken, ABD ise Çarşamba günü İran limanlarına ve gemilerine yönelik ablukayı yeniden yürürlüğe koydu.

Cuma günkü ABD saldırılarının ardından Devrim Muhafızları, Amerikan saldırılarının altyapılara yönelik devam etmesi halinde ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin yıkıcı bir bedel ödeyeceği tehdidinde bulundu.

Yapılan açıklamada, kırmızı çizgilerin aşılmasının ve sivil altyapıların hedef alınmasının bedelinin çok ağır olacağı ifade edildi.

GEMİLER TEKER TEKER VURULUYOR

Yenilenen çatışmalar, savaştan önce dünya petrol ve gaz arzının yaklaşık beşte birini sağlayan Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştı.

Geçen ay ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptında boğazın trafiğe açık olması gerektiği belirtilmesine rağmen, her iki tarafın da anlaşmayı farklı yorumladığı görüldü

Washington ve Tahran, gemilerin boğazdan geçişi için birbiriyle yarışan planlar öne sürerken, İran, ABD rotasını kullanan bazı gemilere saldırdı.

Şiddetin tırmanmasıyla son birkaç günde su yolundaki taşımacılık büyük ölçüde azalırken, geçişe devam eden gemilerin çoğunun İran rotasını kullandığı belirtildi.

İran'ın Tasnim haber ajansı, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda uyarılara uymadığı ve İran Devrim Muhafızları donanmasından izin almadan geçmeye çalıştığı iddia edilen Tayland bayraklı bir geminin hedef alındığını aktardı.

ABD ordusu ise bu hafta başlarında başlayan İran limanlarına yönelik yeni blokaj kapsamında Perşembe günü Umman Körfezi'nde bir gemiye çıktıklarını açıkladı.

CENTCOM, Salı günü TSİ ile 23.00'de yürürlüğe giren blokajı delmeye çalışan üç ticari gemiyi başka yöne yönlendirdiklerini, bir önceki gün ise bir ABD uçağının blokajı kırmaya çalışan boş bir petrol tankerine ateş açarak gemiyi işlevsiz hale getirdiğini bildirdi.

BABÜLMENDEP KRİZİ

Reuters'ın haberine göre İran, ABD'nin enerji altyapısını hedef alması durumunda Yemen'deki müttefiki Husilerden Kızıldeniz üzerindeki petrol rotasını kapatmaya hazır olmalarını istedi.

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, Riyad'ın Yemen'de müdahalede bulunması durumunda tüm Suudi petrol ve diğer kritik tesislerinin hedef alınabileceği tehdidinde bulundu.

Bu tehdit, Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'nı vurmasının ardından Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik misilleme füze saldırıları düzenlemesiyle geldi.