İstanbul Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde havacılık sektöründe az rastlanır bir icra olayı meydana geldi.

3 MİLYON AVROLUK BORÇ YÜZÜNDEN KALKIŞA İZİN VERİLMEDİ

İstanbul–Tahran seferini gerçekleştirmek üzere pist başında kalkış hazırlığı yapan Caspian Airlines’a ait EP-KPB kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı için alacaklı firmanın avukatları ve icra memurları harekete geçti. Bir gözetim şirketine yaklaşık 3 milyon avro borcu bulunduğu saptanan havayolu şirketinin uçağına haciz konulması talep edildi.

İcra memurlarının talebi üzerine uçağın havalanmasına izin verilmedi ve içerisindeki yolcular tahliye edilerek terminal alanına alındı. Yolcuların indirilmesinin ardından uçağa resmen haciz işlemi uygulandı. Uçağın apron alanındaki bekleyişi sürüyor.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELEN KISITLAMA İÇİN GELDİ

Krizin ardından İran Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Majid Akhavan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Uçağın idari süreçler nedeniyle kısıtlandığını doğrulayan Akhavan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün İstanbul–Tahran seferi sırasında Türkiye’de idari bir konu nedeniyle Boeing uçaklarımızdan birinin operasyonu geçici olarak kısıtlandı. Hukuki ve idari takip süreci devam ediyor. Uçağın en kısa sürede serbest bırakılarak filoya geri dönmesi ve uçuş programımızın aksamaması için gerekli tüm tedbirler alındı."

Olayla ilgili hukuki sürecin İstanbul Adliyesi ve icra müdürlükleri nezdinde devam ettiği bildirildi.