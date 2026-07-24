İran Devrim Muhafızları Cuma günü bir bildiri yayımlayarak, ABD askerlerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki sivillere güvenlikleri için ABD askeri mevzilerinden en az 500 metre uzak durmaları çağrısında bulundu.

Devlet televizyonu tarafından paylaşılan resmi açıklamada, ABD askerlerinin konuşlandığı ülkelerdeki halkın, güvenliklerini sağlamak amacıyla ABD güçlerinin bulunduğu alanların 500 metrelik yarıçapının dışında kalmaları gerektiği ifade edildi.

ABD askerlerinin saldırıya uğrayan üsleri terk ederek halkın arasına karıştığını da ekleyen Devirm Muhafızları, bu otellerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Otellerin de meşru hedef sayıldığını ima etti.

BENZER UYARI DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Şubat ayında başlayan savaşın başında benzer uyarılar da yapılmıştı. Bahreyn, Kuveyt ve Katar'daki ABD üslerinin vurulmasıyla ABD askerleri ve komutanları karargahlarını otellere taşımak zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine İran, Mart ayında bu otellerin meşru askeri hedefler olduğunu duyurmuş ve füzelerin halkı etkilememesi için bu otellerin ve çevre mahallenin halk tarafından terk edilmesini talep etti.

Bunun üzerine birçok zincir otel, ABD ordusu mensuplarının otellerini boşaltamasını istedi. ABD askerler ile otel yönetimleri arasında tartışmalar çıktı.

SON DURUM NEDİR?

ABD ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran askeri hedeflerine yönelik üst üste 13. gece de saldırı düzenlediğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırılarla Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmayı amaçladığını duyurdu.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD kontrolü altındaki dondurulmuş İran varlıklarının çatışmayla bağlantılı gemi, kargo ve ilgili mülk hasarlarını karşılamak için kullanılacağını açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere, bundan böyle gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili unsurlara verilen tüm zararların ABD'nin elinde bulundurduğu İran fonlarından karşılanacağını belirtti.

İran yönetimi ise bu karara sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, başka bir ülkenin varlıklarına ilişkisiz gelecekteki talepleri ödemek amacıyla el konulmasının kışkırtıcı bir uluslararası emsal teşkil edeceğini vurgulayarak durumu kınadı.