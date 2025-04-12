İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ve ABD arasında Umman'da yapılan görüşmelerin ilk turunun sona erdiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, 'yapıcı bir atmosferde' yapıldı. Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.