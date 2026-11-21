İran ve ABD arasındaki ilişkilere ve olası bir anlaşma sürecine dair Tahran ile Washington yönetimlerinden yeni açıklamalar yapıldı.

İran tarafı mevcut belirsizliğin son bulmasını isterken, ABD Başkanı Donald Trump anlaşma şartları konusunda henüz uzlaşı sağlanamadığını bildirdi.

İran basınında yer alan habere göre Arakçi, ABD ile İran arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin onurlu ve iyi bir anlaşma arayışında olduğunu aktaran Arakçi, belirsizlik halinin devam etmesini istemediklerini ve İran'ın üst düzey yöneticilerinin de aynı görüşü paylaştığını belirtti.

Yüzde 60 zenginleştirilmiş 400 kilogram uranyum konusunda uzlaşmaya varılabileceğini kaydeden Arakçi, söz konusu uranyumun ülke dışına çıkarılmamasının ve İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

TRUMP: 'İSTEDİĞİM ANLAŞMA DEĞİL'

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran ile olası bir anlaşma ihtimalini değerlendirdi.

Tahran yönetiminin ABD ile anlaşmaya varmak istediğini dile getiren Trump, ancak tarafların şartlar konusunda uzlaşamadığını söyledi.

Trump açıklamasında, “İran anlaşma yapmak istiyor ama benim kabul edebileceğim bir anlaşma yapmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, önceki gün ABD basınına verdiği bir telefon röportajında da İran’a yönelik atılacak adımlara değinmişti.

Trump, bu röportajda bir sonraki adımlarına ilişkin yeni yıla kadar herhangi bir karar vermeyeceğini açıklamıştı.