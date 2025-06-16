Küresel çapta, jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla beraber piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırının ardından bölgede gerilim zirveye çıktı. Üçüncü gününde devam eden çatışmalarda son olarak İran'ın Dışişleri Bakanlığı binasının da vurulduğu ileri sürüldü.

Jeopolitik risklerdeki ani artış, esas olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif gümrük tarifesi politikalarının küresel ekonomik büyümeye yönelik tehditlerinden kaynaklanan yükselişe ek bir ivme kazandırdı. 2025 yılı genelinde altın yüzde 30’dan fazla değer kazandı; merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak rezervlerini çeşitlendirme çabaları da bu yükselişte önemli bir etken oldu.

Cuma günü altın fiyatları jeopolitik gerilim ve makro ekonomik verilerin etkisiyle yüzde 1,4 artış gösterdi. Bu, zayıf ABD enflasyon ve istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdığı iki günlük yükselişin ardından geldi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü 3 bin 378 dolar ile 3 bin 3446 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 429 dolardan tamamladı. Gerilimin devam ettiği haftaya yükselişle başlayan ons altın 3 bin 451 dolara yükseldi. Sabah seansında 07.35'te 3 bin 430 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yükselişler yaşıyor. Gram altın yeni güne sert yükselişle başladıktan sonra aynı saat diliminde 4 bin 378 lirada yukarı yönlü hareketleniyor.