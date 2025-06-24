İsrail ve İran arasında toplamda 3 saat süren ateşkesten sonra İran, İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı. En az iki yıl boyunca sürebileceği öne sürülen İran - İsrail savaşı devam ederken, Türkiye halkının sormaya korktuğu bir soru var: Türkiye'nin komşu İran'dan kaçan mülteciler, Türkiye'ye gelir mi?

İsrail Savunma Bakanı Israil Katz, yapılan saldırıların ve propaganda çalışmalarının Tahran’daki yönetimi zayıflatmayı ya da rejimi değiştirmeyi amaçladıklarını açıkça dile getirdi ve bu hedef ABD Başkanı tarafından da desteklendi.

Böyle bir durumda ortaya çıkacak kaos sebebiyle yüzbinlerce İranlı Türkiye'ye akın edebilir. Ancak Ankara, bu ihtimali göz önünde bulundurarak önemli kararlar aldı.

MÜLTECİLER GELİRSE, ANKARA NE YAPACAK?

The Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, hükümet, yeni bir göç dalgasını önlemek için geçen yıl Eylül ayında muhtemel senaryoları çalışmaya başladı.

Kaynaklara göre, İsrail ve İran arasında geniş çaplı bir savaş çıkarsa bir milyon İranlının Türkiye sınırına yönelebileceği hesaplanıyor.

Hükümet, Suriyeli mülteciler arasında ülkelerine dönüş süreci başlasa da toplumda bu konuda hassasiyet olduğunun farkında.

Suriyeli mültecilerin toplumda yarattığı gerginlikten ders alan Ankara yönetimi, İranlı mültecilere sınırlarını kapatacak.

İran’dan acil insani yardıma muhtaç olanlar dışında kimseyi kabul etmeme eğiliminde olacak. İranlıların vizesiz giriş hakkı devam etse de sınırlarda ek önlemler alındı.

İRAN'DAN GELEN AFGAN AKINI

İran’daki 4,5 milyon Afgan’ın Türkiye’ye yönelmesi endişe yaratıyor. Ancak uzmanlara göre şu anda böyle bir hareketlilik yok.

İran’daki Türkçe konuşan Azerbaycanlı'ların ise sınırda toplanması durumunda Türkiye’de mülteci tartışmaları yeniden alevlenebilir.

Fakat şu an için böyle bir gelişme de öngörülmüyor. Geçen hafta Türk savunma kaynakları, İran sınırında kontrolsüz bir göç olmadığını, gerekli askeri hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Yine de İran’daki rejimin çökmesi durumunda, aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu İranlı elitlerin Türkiye’ye sığınma ihtimali dikkat çekiyor.

İRAN'IN ZENGİNİNE KAPI AÇIK

Son yıllarda birçok İranlı Türkiye’den ev aldı ya da yatırım yoluyla vatandaşlık kazandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl itibarıyla 76 bin İranlı Türkiye’de oturma iznine sahip. 2019’dan bu yana 35 bin İranlı ev satın aldı.

Aralarında çok sayıda İranlı yetkili ve asker de bulunuyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünden sonra İran Meclis Başkanı Ghalibaf’ın İstanbul’da lüks dairelere sahip olduğu iddiası gündeme gelmişti.

İran’daki rejimin yıkılması halinde bu tür kişilerin Türkiye’ye sığınması bekleniyor. Uzmanlar, Türkiye’nin bu kişilere kapıyı tamamen kapatmayacağını düşünüyor.