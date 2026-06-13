ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşta sona yaklaşılıyor. Ateşkes anlaşmaları için ardı ardına gelen iddiaların ardından bir açıklama da ABD Başkanı Trump'tan geldi.

"YARIN İMZALANMASI PLANLANIYOR"

Trump şu ifadeleri kullandı:

"- Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanmasından hemen sonra Hürmüz Boğazı herkese açık olacak.

-Obama’nın onlara yaptığı, 1,7 milyar dolarlık gıcır gıcır nakit para da dahil olmak üzere yüz milyarlarca dolarlık ödemelerin aksine, hiçbir para el değiştirmeyecek.

-Uygun bir zamanda, her şey sakinleştiğinde, güzel B-2 Bombardıman uçaklarımız ve onların zeki pilotları sayesinde güçlü, dağların derinliklerine gömülmüş olan Nükleer Tozu gidip alacağız

-İster İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, bunu seyreltip imha edeceğiz.

-İran ve tüm Orta Doğu ile gelecekte de uzun süre birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

-Umuyoruz ki bu sürecin tamamı hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde işleyecektir. Eğer işlemezse, umuyoruz ki bir daha asla kullanılmayacak olan nihai alternatife sahibiz!"