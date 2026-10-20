İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Amerika Birleşik Devletleri ile süregelen gerilimin ortasında pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni hedefler ile yeni silahların tanıtılacağını duyurdu.

Tahran yönetimi bu kapsamda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen stratejik denizaltı internet kablolarına işaret etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki Veri Hatları ve Yeni Silah Mesajı İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre, Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi değerlendirmelerini Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi'nde düzenlenen bir tören sırasında yaptı.

Boğaz altındaki iletişime değinen Muhibbi, "Hürmüz Boğazı'nın altından yedi büyük internet kablosu geçiyor." ifadelerini kullanarak tüm internet ve ticari veri trafiğinin bu hatlar üzerinden aktığını öne sürdü.

YENİ SİLAHLARIMIZ TANITILACAK

Muhibbi konuşmasında askeri hazırlıklara ilişkin olarak, "Sadece yeni hedeflerin açıklanacağını bilmelerini istiyoruz. Yeni silahlar tanıtılacak." dedi.

Sözcü ayrıca, bölgede ABD gücünün kalıntıları olarak tanımladığı unsurları tamamen çıkaracaklarını dile getirdi.

Bu ayın başlarında İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de İran devlet televizyonu Press TV'ye verdiği demeçte benzer uyarılarda bulunmuştu.

Rızai, yeni bir savaşın patlak vermesi halinde Tahran'ın ABD ile bağlantılı denizaltı internet kablolarını, veri merkezlerini ve yapay zeka tesislerini hedef alabileceğini kaydetmişti.

Olası bir çatışmada bu altyapıların tahrip edilebileceğini belirten Rızai, "Bu varlıkları henüz hedeflerimiz arasına almadık." açıklamasını yapmıştı.

SAVAŞA YENİDEN HAZIRLIK

ABD ve İsrail, 28 Şubat tarihinde İran'a karşı bir savaş başlatmış; Tahran ise bölge genelinde füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyip Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak yanıt vermişti.

Yaşananların ardından Washington yönetimi İran limanlarına deniz ablukası uyguladı.

İki ülke, haziran ayında boğazdaki seyrüsefer serbestisini düzenleyen bir mutabakat zaptı imzalamış olsa da stratejik su yolundaki güvenliğe dair görüş ayrılıkları sebebiyle sürecin uygulanması duraksadı.