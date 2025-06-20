İran'dan İsrail'e yeni bir saldırı dalgası başladı. ülke çapında sirenler çaldı. Özellikle İsrail'in Hayfa, Eilat ve Negev şehirleri tehlike altında olduğu bildirildi.

Hayfa'ya düşen bir füze

Negev, Berşeba ve Tel-Aviv'de füzelerin isabet ettiği bildirildi. İsrailli yetkililer, halkı sığınaklara yönlendirdi.

İsrail basını ise bu saldırının, geçen saldırılara göre çok daha yoğun olabileceğini dile getirdi. Daha önceki saldırılar, İran'ın ilk iki günde fırlattığı 400 füzeye göre çok daha küçük çaplıydı.