ABD ile yaşanan askeri gerilim ve ülkedeki ekonomik sıkıntıların gölgesindeki İran’da, ölümcül bir iş kazası yeni protestoları beraberinde getirdi. İlam eyaletinde meydana gelen kazada 13 petrol işçisinin yaşamını yitirmesinin ardından başlayan gösteriler, kısa sürede rejim karşıtı eylemlere dönüştü.

13 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

14 Kasım’da Dehloran ilçesinde, NGL Dehloran petrol ve gaz şirketi çalışanlarını taşıyan aracın devrilmesi sonucu 13 işçi hayatını kaybetti, 14 ila 16 işçi yaralandı.

Savcılık açıklamalarına göre, kazanın ardından yol güvenliğine ilişkin ihmaller nedeniyle şirket yöneticisi ve İl Karayolu İdaresi Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden işçiler için adalet talep eden binlerce kişi, 17 Kasım’da İlam eyaletine bağlı Abdanan kentindeki Veli Asr Meydanı’nda toplandı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, iş kazasının ardından başlayan protestolar kısa sürede yönetim karşıtı gösterilere dönüştü. Kalabalık, yetkililerin istifasını isteyen sloganlar atarken Besic milislerine ait pankartları da indirdi.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, motosikletli güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığını ve göz yaşartıcı gaz kullandığını öne sürdü.

Kent genelinde internet erişiminin ciddi ölçüde kısıtlandığı da bildirildi. Gösterilerin şimdilik Abdanan ve çevresiyle sınırlı kaldığı aktarılırken, protestoların İran’ın ekonomik darboğaz ve dış gerilimlerle karşı karşıya olduğu hassas bir dönemde yaşanması dikkat çekti.