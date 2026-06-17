İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İsrail'in savaşın başında belirlediği hedeflere ulaşmasını engellediklerini belirterek, İran'ın sahada üstünlük sağladığını öne sürdü.

İran devlet televizyonunda yayımlanan röportajda konuşan Kalibaf, dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri açıdan en güçlü ülkesi olarak nitelendirdiği ABD'nin, İsrail ile birlikte İran'a karşı hareket ettiğini söyledi.

Kalibaf, "ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği dokuz hedefe ulaşmasına izin vermedik. ABD ve Siyonist rejimi yendik" dedi.

"ZAFER MÜZAKERELERDE DAYANAK OLDU"

Mevcut müzakere sürecinin geçmiş dönemlerden farklı olduğunu ifade eden Kalibaf, askeri başarıların diplomatik sürece temel oluşturduğunu savundu.

Kalibaf, "Şimdiki müzakerelerin önceki dönemlerden farkı, sahadaki zaferin müzakereye dayanak oluşturmasıdır. Silahlı kuvvetlerimiz düşman karşısında galip gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf, müzakereler sürerken İran'ın askeri karşılık verdiğini ileri sürerek, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki düşman fırkateyninin vurulduğunu ve düşman uçaklarının kalktığı havaalanlarının bulundukları ülkelerde hedef alındığını iddia etti.

İsrail'in Beyrut'taki Dahiye bölgesine yönelik saldırılarına da değinen Kalibaf, ABD'ye karşılık verileceği yönünde ültimatom verdiklerini öne sürerek, ABD Başkanı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dahiye'ye saldırma hakkı bulunmadığına ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldığını savundu.

Diplomasiye yaklaşımını da anlatan Kalibaf, "Benim işim diplomasi değil, ben bir savaşçıyım. Diplomasiyi savaşçı ruhuyla yürütüyorum. Askeri eylemle elde etmek istediğimiz şeyleri, hatta daha fazlasını müzakere ile başardık. Savaşı kazandık ve kazanımlar müzakerelerde şekillenecektir" ifadelerini kullandı.