İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin son dönemdeki çatışma ve ardından gelen ateşkes süreçlerinde elde ettiği petrol gelirlerine ilişkin ayrıntılı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Askeri çatışmaların ve yüksek güvenlik risklerinin gölgesinde geçen savaş döneminde 11,5 milyar dolar tutarında petrol satışı yapıldığını belirten Paknejad, tırmanan gerilime ve lojistik engellere rağmen küresel pazarlara petrol arzının sürdürüldüğünü kaydetti.

GERİLİM SUYA DÜŞTÜ, SEVKİYAT HIZ KAZANDI

Çatışmaların durulması ve ateşkes ortamının sağlanmasıyla birlikte Basra Körfezi ve çevresindeki tanker trafiğinde seyir risklerinin belirgin şekilde gerilediği vurgulandı.

Bütçeye ve sevkiyat hatlarına nefes aldıran bu döneme değinen Paknejad, ateşkes sürecinde 6,5 milyar dolarlık ek petrol satışı gerçekleştirildiğini bildirdi. Düşen risk primleri ve açılan deniz rotaları sayesinde Tahran yönetimi; karada ve deniz üstündeki tankerlerde depolanmış halde bekleyen yaklaşık 100 milyon varillik ham petrol ile gaz kondensatının bir bölümünü uluslararası alıcılara ulaştırma imkanı buldu.

YILLIK BÜTÇE HEDEFİNİN YÜZDE 60'I KARŞILANDI

Petrol Bakanı Paknejad, savaş ve ateşkes dönemlerinde elde edilen toplam 18 milyar dolarlık satış hacminin stratejik önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen ihracat tutarının, İran'ın yıllık devlet bütçesinde öngörülen toplam petrol gelirleri hedefinin yüzde 60'ından fazlasını karşıladığı ifade edildi. Ağır yaptırımlar ve askeri gerilimlerin yarattığı baskıya rağmen sağlanan bu akış, ülke ekonomisi ve kamu finansmanı açısından kritik bir kaynak niteliği taşıyor.