Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Şehid Seccad Seravan Operasyonel Karargah Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Zarifi'nin, "düşmanın paralı teröristlerine karşı operasyon sırasında hayatını kaybettiği" bildirildi.
Açıklamada, Zarifi'nin cenaze töreninin 25 Eylül'de Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde düzenleneceği duyuruldu.
Komutanın hayatını kaybettiği operasyona ilişkin ayrıntı verilmedi.
İran'ın güneydoğusundan son günlerde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığına dair haberler geliyor.
Bölgede "Ceyşul Adl" adlı örgütün silahlı faaliyet yürüttüğü bildiriliyor.