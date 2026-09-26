İran'ın orta kesiminde bulunan Markazi eyaletinde, Saveh-Hamedan otoyolunda seyir halindeyken devrilen bir yolcu otobüsünde 11 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, eyalet trafik polis birimleri, kazaya sürücünün yorgunluk ve uykusuzluğunun yol açtığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı kaza, ülkenin orta kesimindeki Markazi eyaletinde meydana geldi. Yetkililer, otobüsün hangi güzergahtan geldiği ve nereye gittiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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