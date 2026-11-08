İran'da Ocak 2026'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde şiddet eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberine göre, idam edilen hükümlülerin isimleri Hamid Kazimi, Hasan Deyyibend ve Rıza Zengene olarak açıklandı.

Mizan, üç kişinin Kerec kentindeki gösteriler sırasında elektrik trafolarına zarar vermek, kamu ve özel mülkiyete tahrip amaçlı saldırmak, halkı provoke etmek, güvenlik güçlerine saldırmak ve molotof kokteyli kullanmak gibi eylemlerden suçlu bulunduğunu bildirdi.

GÖSTERİLER EKONOMİK KRİZLE BAŞLADI

İran'da gösteriler, ulusal para biriminin döviz karşısındaki hızlı değer kaybı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşısı'nda esnafın öncülüğünde başlamıştı. Kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler, yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta olayların şiddetlenmesinin ardından hükümet, ülke genelinde internet erişimini kesmişti.

CAN KAYBINA İLİŞKİN FARKLI AÇIKLAMALAR

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını iddia etmişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı'na bağlı Adli Tıp Kurumu ise 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kurumun açıklamasında, bu kişilerden 2 bin 427'sinin “silahlı gruplar” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile siviller olduğu savunulmuş, 690 kişinin ölüm nedenine ilişkin ayrıntı verilmemişti.