İran'da riyal dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi. Döviz takip platformu Alanchand'ın verilerine göre serbest piyasada dolar yüzde 1,77 artışla 2 milyon 997 bin riyale ulaştı.

Bonbast verileri de yükselişi gösterdi. Platforma göre bir önceki gün 2 milyon 938 bin riyalden işlem gören dolar, cumartesi günü 2 milyon 990 bin riyale çıktı.

İKİ YILDA 690 BİNDEN 3 MİLYON SINIRINA

Riyaldeki değer kaybı son iki yılda hızlandı. Donald Trump'ın Kasım 2024'teki seçim zaferinin ardından 690 bin riyal seviyesinde bulunan dolar, Şubat 2025'te 892 bin 500 riyale yükseldi.

Mart 2025'te ilk kez 1 milyon riyali aşan kur, aynı yılın aralık ayında 1,3 milyon riyalin üzerine çıktı. Ağustos 2026'da 2 milyon riyal sınırını geçen dolar, 24 Kasım'da 2 milyon 850 bin riyali aştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımları yeniden devreye aldığı 2018'den bu yana İran riyali, değerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybetti.

GIDA VE İÇECEKTE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 112,6

İran İstatistik Merkezi verilerine göre ekim ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 88,7 oldu. Gıda ve içecek fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 112,6'ya ulaştı. Yüksek enflasyon ve riyaldeki değer kaybı, hane halkının satın alma gücünü aşındırıyor.

Birikimlerini korumak isteyen İranlıların altın ve dövize yönelmesi de serbest piyasada dolar talebini artıran unsurlar arasında yer aldı.

YAPTIRIMLAR VE ABLUKA BASKISI

İran ekonomisi, ABD yaptırımlarının yanı sıra savaşın ekonomik etkileri ve deniz ablukasının yarattığı baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hafta yaptığı açıklamada yeni yaptırımların İran'ı küresel ekonomiden izole etmeyi ve gölge bankacılık ağlarını çökertmeyi hedeflediğini söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati ise ülkenin temel mal ve ilaç ithalatını birkaç ay boyunca finanse edebilecek yeterli döviz rezervine sahip olduğunu açıkladı. Hemmati, döviz kurlarının ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmelerden ve piyasa beklentilerinden de etkilendiğini belirtti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.