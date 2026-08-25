İran'da bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Tahran'dan Meşhed'e giden Sepehran Havayolları'na ait uçak, Meşhed Uluslararası Şehit Haşimi Nejad Havalimanı'nda iniş yaparken kontrolünü kaybetti ve pistin dışına çıktı. "YOLCULAR VE MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ" Fars Haber Ajansı'na bilgi veren Meşhed Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Caferi, durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Sepehran Havayollarına ait Tahran-Meşhed seferi, iniş sırasında pistten çıktı ancak yolcular ve mürettebatın tamamının sağlık durumu iyi." Yetkili, olayın ardından uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.