İran, deniz ablukasının devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını hedef alacağını açıkça ilan etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Hizbullah'ın Lübnan merkezli yayın organı Al-Manar televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler ve Washington'un uyguladığı ekonomik baskılar hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZDE 100 ORANINDA HEDEF ALACAĞIZ"

Rızayi, sert üslubunu sürdürerek, "Eğer abluka devam ederse, ABD'nin ekonomik çıkarlarını yüzde 100 oranında, büyük bir şiddet ve güçle hedef alacağız" dedi. İran liderliğinin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını ABD'nin kendi şartlarını yerine getirmesine bağladığını vurgulayan Rızayi, bu şartların başında Lübnan ve Gazze'deki savaşların durdurulmasının geldiğini belirtti.

Rızayi, İran'ın bu şartları içeren listenin ABD tarafına iletilmek üzere hazırlandığını ifade etti. Şu an için boğazın ortasından gemilerin geçişi için geçici bir güzergaha izin verildiğini, ancak gelecekteki deniz trafiğinin Washington ile yapılacak bir mutabakata bağlanacağını kaydetti.

İran'ın petrol satışlarının yaptırımlar öncesindeki seviyeye döndüğünü dile getiren Rızayi, yüzer depolardaki stokların boşaltıldığını ve ihracat için yeni güzergahlar oluşturulduğunu, bunların kademeli olarak genişletildiğini anlattı.

Rızayi, Lübnan'daki durumu ciddiyetle takip ettiklerini ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kalacağını vurgulayarak, "İran, Binyamin Netanyahu'yu cehenneme gönderecek" sözlerini kullandı.

BAŞRON TRUMP'A İLİŞKİN İDDİA YALANLANIYOR

İran devlet televizyonunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül konulduğunu duyuran bir video yayınlamasının ardından Rızayi, bu iddiayı yalanladı. Rızayi, söz konusu haberin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD Başkanı'nı kandırmak ve korkutmak amacıyla uydurulmuş bir yalan olduğunu söyledi.

Rızayi, Netanyahu'nun İranlıların Trump'a suikast planı yaptığı yönündeki sahte haberleri yayarak Washington'daki karar alma süreçlerini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Rızayi, "Biz bir karar alırsak hiçbir şey bunun uygulanmasına engel olamaz. Ancak bu haberler Netanyahu’nun saçmalıklarından ibarettir" diyerek iddiaları reddetti.