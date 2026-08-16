ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bu süreçte, Hamaney'in Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yan yana görüldüğü 15 saniyelik bir video servis edildi.

"HAMANİ HAYATTA"

Sosyal medyaya ve basına yayılan kısa video kaydında, Dini Lider Mücteba Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bir odada baş başa oturdukları görülüyor. İki liderin bir süre konuştuğu anların yer aldığı görüntüler, Hamaney'in yaşadığına dair somut bir kanıt olarak sunuldu.

Ancak görüntülerin servis edilmesiyle birlikte şüpheler tamamen silinmedi. Videonun ne zaman ve nerede çekildiğine dair kesin bir bilginin bulunmaması, kamuoyunda soru işaretleri bıraktı. Şeffaf bir ses kaydının olmaması ve görüntülerin eski tarihli olma ihtimali, spekülasyonların devam etmesine neden oldu.

Bölgedeki uzmanlar, bu hamlenin İran iç siyasetinde kontrolün hâlâ sağlandığı imajını vermek amacıyla yapıldığını belirtiyor. İran'da yeni Dini Lider Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkında spekülasyonlar tırmanmıştı. Kamuoyunda Hamaney'in hayatta olmadığı ya da ağır yaralandığı yönündeki iddiaların yayılması üzerine dikkat çeken bir adım atıldı.