İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için sunduğu 7 şartın ABD tarafından 3 veya 4 gün içinde uygulanması gerektiğini belirtti.

Rezai, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD'li heyetle New York'ta dolaylı görüşmelerde bulunduğunu hatırlattı.

YENİ ŞARTLAR SUNULDU

Rezai, "Dışişleri Bakanı'nın New York ziyaretinde İran'ın şartlarını aracılara iletmesine karar verilmişti. Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart ABD tarafından 3 veya 4 gün içinde uygulanmalı. Ardından İran’ın adımları belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni şartların önceki açıklamalardan farklı olduğunu vurgulayan Rezai, "İran'ın sunduğu 7 şart dil ve tür bakımından öncekinden farklı. İslamabad'daki duruma veya öncesine dönmeyeceğiz. Güvencesi olmayan aynı diplomasi ile hareket edemeyiz." dedi.

Rezai, İran'ın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını, ancak diplomasiye bakış açısının geçmişten farklı olduğunu ifade etti. ABD'nin daha ileri adımlar atması gerektiğini belirten Rezai, "İran’ın tutumunda değişiklik söz konusu değil. Diplomasiye bakış açımız geçmişten farklı. ABD’nin daha ileri adımlar atması gerekiyor." diye konuştu.

KOMŞU ÜLKELERE UYARI

Rezai, İran'a yönelik uçuş kısıtlamaları konusunda da komşu ülkelere uyarıda bulundu. ABD ile iş birliği yapan ülkelerin uçuşlarını engelleyeceklerini söyleyen Rezai, bölge ülkelerine ABD'nin oyunlarına alet olmamaları çağrısında bulundu.