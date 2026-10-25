İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye, deniz ablukasının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması yönünde yeni bir teklif ilettiği iddiası, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı tarafından yalanlandı. İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin beyanına dayandırılan haberde, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Tahran'ın Washington'a yeni bir teklif sunmadığı belirtildi. Tesnim'in haberinde, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye daha önce iletilen 7 şartın uygulanması gerektiği ifade edildi. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.