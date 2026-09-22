İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, "Hürmüz Boğazı'nın Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Stratejik Eylem Planı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Kaşkavi, planın 13, 14 ve 15. maddelerinin komisyon tarafından onaylandığını duyurdu.

Kaşkavi, İran Ceza Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin taşıdığı yükün yüzde 20'sine el konulacağını ya da bu oranın karşılığı kadar ceza uygulanacağını ifade etti.

Cezanın ödenmemesi durumunda ise gemilerin de el konulacağını belirten Kaşkavi, bu uygulamanın planın 13. maddesinde yer aldığını söyledi.

ANAYASAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA SÜRECİ

Kaşkavi, planın 14. maddesiyle Hürmüz Boğazı'na ilişkin iki ülke arasında imzalanan belgelerin ya da çok taraflı uluslararası anlaşmaların İran Anayasası'nın 77, 125, 176 ve 57. maddeleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili kanunun uygulanmasını denetlemekle sorumlu olduğuna dikkati çeken Kaşkavi, bu hükmün planın 15. maddesinde düzenlendiğini kaydetti.

İran Ceza Kanunu'nun 5. maddesinin A fıkrasına göre, İran vatandaşı olsun ya da olmasın, İran'ın iç ve dış güvenliğine, toprak bütünlüğüne ya da bağımsızlığına karşı suç işleyen kişiler, İran egemenliği dışında bulunan bölgelerde de olsa bazı suçlardan İran kanunlarına göre yargılanabiliyor.