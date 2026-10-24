İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki büyük petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını ve patlama meydana geldiğini bildirdi.
İran tarafı, gemilerin izin verilen güzergahın dışında ilerlediğini öne sürdü.
Açıklamaya göre, toplam petrol taşıma kapasitesi 4,5 milyon varili aşan iki süper tanker, sabah saatlerinde boğazdan geçiş yapmaya çalıştı.
Mayına çarpmanın ardından tankerlerin makine bölümlerinde ciddi hasar oluştuğu ve gemilerin hareket edemez hale geldiği belirtildi.
Devrim Muhafızları, mürettebatın gemileri terk ettiğini açıkladı. Olaya ilişkin görüntülerin İran devlet televizyonunda yayımlandığı da kaydedildi.
Tahran yönetimi, daha önce belirlediği deniz güzergahının dışında seyreden ve gerekli izni almadan geçiş yapmaya çalışan gemilere yönelik uyarılarda bulunmuştu.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu.