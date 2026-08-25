Petrol piyasalarında jeopolitik risk priminin düşmesiyle birlikte Brent petrol, 88,07 dolar seviyesine geriledi.

"ÖNEMLİ İLERLEME" KAYDEDİLDİ

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'ı ziyaret etti. Nakvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptıkları görüşmede ABD-İran gerilimi ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Nakvi, görüşmenin "olumlu ve verimli" geçtiğini ve "önemli ilerleme" sağlandığını açıkladı. Pezeşkiyan'ın İran'ın bakış açısını ve endişelerini paylaştığını aktaran Nakvi, görüşmenin olumlu bir tonda sona erdiğini vurguladı.

Taraflar, İslamabad Mutabakatı'nın yeniden yürürlüğe girmesi için atılabilecek adımları da değerlendirdi. Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının da önemli başlıklar arasında olduğunu duyurdu.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin kritik güzergahı olması nedeniyle İran ile ABD arasındaki gerilimin en önemli ekonomik konularından biri. Pakistan'ın müzakere ve gerilimi azaltma mesajları, bölgedeki petrol arzı riskinin düşebileceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasalar, diplomatik temasların devam edip etmeyeceğine ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin normalleşip normalleşmeyeceğine odaklandı. İran ile ABD arasındaki gerilimin azalması ve boğazın yeniden açılmasına dair somut adımlar atılması halinde, jeopolitik risk priminin daha da gerilemesi bekleniyor.