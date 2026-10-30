ABD'nin ara seçimlerden sonra İran'a büyük bir saldırı düzenleyeceği yönündeki değerlendirmeler sürerken, Tahran'a yakın hesaplardan deniz altı internet hatlarını hedef alan bir animasyon paylaşıldı.

Yapay zekayla üretilen videoda Hürmüz Boğazı'ndan geçen fiberoptik internet kabloları deniz dibi bombalarıyla tahrip ediliyor. Animasyonun devamında başta Körfez ülkeleri olmak üzere internet erişiminin kesildiği, teknoloji firmalarının insansı robotlarının çalışmadığı ve kredi kartı işlemlerinin yapılamadığı bir senaryo gösteriliyor.

KABLOLARI VE ONARIM EKİPLERİNİ HEDEF ALMA TEHDİDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce İran'a saldırı olması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz altı fiberoptik kablolarını hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu. Devrim Muhafızları, kabloların onarılmasını da engelleyeceklerini, bölgeye gidecek tamir ekipleri ve gemilerin hedef alınacağını duyurmuştu.

ASYA, KÖRFEZ VE AVRUPA'YI BAĞLAYAN HATLAR

Hürmüz Boğazı yalnız petrol ticareti açısından değil, internet trafiği bakımından da kritik bir geçiş noktası. Boğazdan geçen fiberoptik veri hatları Asya, Körfez ülkeleri ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor.

Uzmanlara göre, bu hatların kopması başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünya çapında krize yol açabilir. Deniz altı kabloları; finansal işlemler, devlet hizmetleri, ticari faaliyetler ve askeri iletişim dahil küresel iletişim altyapısının yüzde 95'ini sağlıyor.