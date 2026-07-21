İranlı bir yetkili, ABD ile ülkesi arasında çöken ateşkesi ve müzakereleri kurtarmak için Pakistan’da arabulucularla görüşmelere başladı.

Bu sırada her iki ülke de yeniden alevlenen çatışmaların 10. gününde saldırılarını sürüyor. ABD gece boyunca saldırılar gerçekleştirirken İran sabah Körfez ülkeleri olan Bahreyn ve Kuveyt'i hedef aldı.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümeni’nin ziyareti, Pakistan’ın son günlerde anlaşmayı yeniden canlandırmak için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Ancak, çatışmaları sona erdirmek için tam olarak ne tür bir yeni düzenlemeye varılabileceği hala belirsizliğini koruyor.

SAVAŞI DURDURMAK İÇİN SON ÇABALAR

Beyaz Saray'a yakın Axios'un bugün yayınladığı haberde ABD Başkanı'nın bir yol ayrımında olduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a nihai bir saldırı için hazırlık yapmaya başlamışken, arabulucular ateşkesi kurtarmak için acele ediyor.

Trump'ın alacağı karar, barışın sağlanmasını ya da savaşın en şiddetli döneminin başlaması anlamına gelecek.

Arabulucular zamana karşı yarışırken savaş da bölgede yayılıyor. İran destekli Yemenli Husiler'in Kızıldeniz'i petrol ticaretinin kilit ülkesi olan Suudi Arabistan'a kapadıklarını duyurması, nefeslerin tutulmasına sebep oldu.

Pakistan'daki görüşmeler savaşın eskisinden daha fazla büyümesinin önüne geçmek için son çabalardan biri oldu.