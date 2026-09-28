İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından NBC News kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile bir "kıyamet savaşına" hazır olduğunu, ancak barış şansını kaçırmamak adına diplomasi seçeneğini masada tuttuğunu söyledi.

ABD ve İran arasında 28 Şubat'tan bu yana kesintilerle devam eden savaş, küresel bir petrol şokuna yol açtı. Brent petrolün varili defalarca 100 doları aştı.

Programda değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Bize sorarsanız, diplomasiye geri dönmemiz için hiçbir neden yok; ancak yine de barış için hiçbir şansı kaçırmamamız gerektiğini düşündüğüm için diplomasiyi denemeye devam ediyorum," diyerek, "Her türlü zorlukla yüzleşmeye hazır olduğumuz kadar müzakere etmeye de hazırız... Bize yönelik her türlü saldırı karşısında, bu bir kıyamet savaşına varsa bile dik dururuz," ifadelerini kullandı.

BARIŞ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Arakçi, geçtiğimiz Cuma günü Trump yönetiminin şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve yedi gün içinde ABD ile nükleer görüşmelerin başlatılmasını teklif etmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nden petrol ve doğalgaz ihracatını kısıtlayan ve kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayabilecek bu öneriyi reddetti.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Trump, anlaşmayı reddetmenin yanı sıra Kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından Tahran'ın bombalanmasına yeniden başlanmasını beklediğini ifade etti.

ABD REDDİN NEDENİNİ AÇIKLADI

NBC News'e konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Waltz, İran'ın son teklifini "kabul edilemez olduğunu bildikleri bir şeyi masaya koymaya yönelik samimiyetsiz bir girişim" olarak nitelendirdi.

Waltz, "Başkan, dünyanın İran'ın bir nükleer silahla dünyayı rehin almasından güvende olmasını sağlamak için tüm seçenekleri masada tutacaktır," dedi.

Öte yandan İran, Trump'ın tepkisine rağmen şartları karşılanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı yönündeki tutumunu sürdürüyor. Pazar günü İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait otonom bir denizaltıyı ele geçirdiğini iddia etti.