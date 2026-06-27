2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3. maçında Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı. İran 3 maçta aldığı 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. İran'ın üst tura yükselip yükselmeyeceği, diğer gruplardaki takımların puan ve averajlarına göre belli olacak.

Dünya Kupası’nda büyük zorluklar yaşayan İran’da milli takımın yıldız isimlerinden Mehdi Taremi, içinde bulundukları duruma isyan etti. Karşılaşma sonrası konuşan Taremi, ''Meksika halkını seviyoruz, Tijuana’yı seviyoruz. Oradaki insanlar çok mütevazi ve onları seviyoruz. Ama profesyonel oyuncular olarak, profesyonel bir turnuvada bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

DİNLENME FIRSATIMIZ YOK

Dinlenme fırsatları olmadığını belirten Taremi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu bizim görüşümüz. Şimdi yine Tijuana’ya gitmek zorundayız. Dinlenme fırsatı olmadan, hiçbir toparlanma süreci yaşamadan bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Bu adil değil. En azından bizim görüşümüz bu.’’

TAHRAN’DA DEV EKRANLAR KURULDU

İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında Mısır ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Tahran'daki büyük mekanlara ve kafelere akın etti. İran bayraklarıyla dev ekranların kurulduğu alanlara gelen taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, Tahran'daki "Kitap Bahçesi" olarak bilinen mekanda kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak müsabakayı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.