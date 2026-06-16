İran Dünya Kupası ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı… Maçın oyuncusu seçilen İran Milli Takımı'nın sağ beki Ramin Rezaeian attığı golün ardından formasıyla yüzünü kapadı. Rezaeian, karşılaşmanın ardında bu hareketinin nedenini açıkladı.

'DÜNYADA OLANLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM'

Gol sevinciyle ilgili açıklamada bulunan Rezaeian, "Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum, bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz. İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez."

MEKSİKALILARA TEŞEKKÜR

Takımın kamp yaptığı Meksika'da çok iyi karşılandığını belirten Rezaeian, "Meksikalılara çok teşekkür ediyorum. Çok kibarlar ve bize çok iyi davranıyorlar. Şimdi tekrar Meksika'ya gideceğiz. Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol, bazen sizin istedikleriniz olmayabilir. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İranlılar daha çoğunu hak ediyor. Şimdi daha çok çalışıp bir sonraki maça odaklanacağız." açıklamasında bulundu.