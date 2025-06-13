İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimciler hedef alındı.
İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.
İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.
İRAN MEDYASI ÖLÜMLERİ DOĞRULADI
İran medyası, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda üst düzey askeri görevlinin bulunduğunu belirtirken, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin ölümüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, saldırılarda şuana kadar Devrim Muhafızları Komutanı General Salami, General Gholamali Rashid, Dr. Tehranchi ve Fereydoon Abbasi'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.