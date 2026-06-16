Dünya Kupası'nda mücadele eden İran'ın golcüsü Mehdi Torabi'nin ABD vizesi, 2-2 biten Yeni Zelanda maçından bir gün sonra sona erdi. İran Futbol Federasyonu, Taremi'nin Dünya Kupası'nın kalanına katılabilmesi için yeni vize girişimlerine başladı.

İranlı diğer futbolcular turnuva boyunca ülkeye çoklu giriş çıkış yapabilecek şekilde vize almışken Torabi'nin vizesi tek giriş çıkış olarak verilmişti. Dolayısıyla Torabi'nin vizesi Yeni Zelanda maçı ardından sona erdi. Federasyon, ilerleyen maçlarda oyuncunun kadroda olması için vize çalışmalarına başladı.

İran, G Grubu'ndaki ikinci maçında Pazar günü Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak, ardından 26 Haziran'da Seattle'da Mısır'ın karşısına çıkacak.