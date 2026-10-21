İranlı örgüt Hanzala'ya bağlı bir hacker grubu, İsrail ordusunun özel muharebe istihkam birimi Yahalom'un komutanı Amiri Avivi’nin cep telefonunu hedef alan bir siber operasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü. Grup, operasyon sonucunda birimin faaliyetleri, personeli ve görevlerine ilişkin gizli bilgilere ulaştığını iddia etti.

'GÖRÜNTÜLER ELE GEÇİRİLDİ'

WANA'nın (West Asia News Agency) haberine göre Hanzala, operasyon kapsamında yüzlerce gizli belge ile İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) kaydettiği onlarca görüntüyü ele geçirdiğini ileri sürdü.

ELE GEÇİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BELGELERİN BİR KISMI YAYIMLANDI

Hacker grubu, siber operasyonun Avivi'yi hedef aldığını belirterek elde ettiği materyallerin bir bölümünü kamuoyuyla paylaştığını duyurdu. Grubun açıklamasında, ele geçirildiği iddia edilen verilerin Yahalom biriminin faaliyetleri ve personeline ilişkin bilgileri içerdiği ifade edildi.

Hanzala ayrıca, belgelerin yanı sıra İsrail ordusunun kullandığı İHA'lar ve küçük insansız hava araçları tarafından kaydedildiği belirtilen görüntülere de ulaştığını öne sürdü.