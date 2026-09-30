İran'da sosyal medyada paylaşılan ve devlet televizyonunda da yayımlanan görüntülerde, İranlı kadınların eğitim için hazırlanan odaları tek tek temizlediği görüldü.
Ancak bu 'temizlik' bazılarının hayal ettiği gibi süperge ile değil, taarruz tüfekleriyle yapıldı. Ellerinde kalaşnikof tipi silahlar olan kadınların odalara dikkatle girdiği, birbirlerini koruduğu görüntülendi.
Diğer görüntülerde ise sıraya giren kadınlara tek tek silahlar teslim edildi. Aslen sivil olduğu, askeri personel olmadığı belirtilen kadınlar tek tek taarruz tüfeklerini elde etti.
İran devletinin yayınladığı görüntüler, olası bir ABD işgaline karşı İran'ın askerleri kadar sivil halkını da savaş için eğittiğini gösterdi. İran'ın Besic örgütü, kadın, erkek ve hatta çocuk ayırt etmeden savaş eğitimler veriyor.
Bu görüntüler, aylardan beri süren "Kadınların Cihadı" hareketinin devamı niteliğinde oldu. Kadınların da silahlanmasını desteklediğini ifade eden İran yönetimi bu görüntüleri dünyaya servis etti.
Devlet yayın organları ve Devrim Muhafızları'na bağlı mecralar tarafından İslam Cumhuriyeti'ni destekleyen "kadınların cihadı" hamlesinin bir parçası olarak tanımlanan, 3 aydır aralıklarla süren gösterilerin Reşt, Tahran, Meşhed, Kum, Buşehr ve Kazvin kentlerinde gerçekleştiği öne sürüldü.
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Kalaşnikof tüfekleri taşıyan ve ağır makineli tüfekler monte edilmiş zırhlı araçlarda ilerleyen kadınların yer aldığı konvoylarda, rejim yanlısı sloganlar atıldı.
Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler kısa sürede "doğruluk" tartışmalarına yol açtı. Bazı eleştirmen kadınların sadece poz için silah aldığının, bunun bir propaganda hamlesi olduğunu savundu.
Bazıları ise pozların tamamen yapay zeka ürünü olduğunu, kadınların İran rejimi tarafından silahlandırılmasının rejim için "çok tehlikeli" olduğunu öne sürdü.
Yayınlanan görüntülerin çoğunluğu ise İran devletine bağlı IRNA, ISNA gibi yayın kuruluşlarının damgasını taşıyor. İran hükümeti, yayınladığı görüntüler hakkında detay vermemeyi tercih etti.
Devlet mesajlarında kadın figürünün kullanılması İslam Cumhuriyeti için yeni bir yöntem olmasa da silahlı sokak gösterileri önceki uygulamalardan farklılık gösteriyor.
1979 devriminden bu yana resmi medya, kadınları genellikle "şehit anneleri" veya Besiç milis gücüne destek veren gönüllüler olarak ikincil rollerde konumlandırıyordu.
Bu tür görsel propaganda yöntemlerine 1980'lerdeki İran-Irak Savaşı sırasında da geniş çapta başvurulmuştu.
Silahlı kadın konvoylarının, ABD ve İsrail ile süregelen savaş ortamında dini duyguları ve halk desteğini öne çıkardığı öne sürüldü.
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