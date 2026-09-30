Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler kısa sürede "doğruluk" tartışmalarına yol açtı. Bazı eleştirmen kadınların sadece poz için silah aldığının, bunun bir propaganda hamlesi olduğunu savundu.

Bazıları ise pozların tamamen yapay zeka ürünü olduğunu, kadınların İran rejimi tarafından silahlandırılmasının rejim için "çok tehlikeli" olduğunu öne sürdü.