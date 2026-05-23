İran yönetimi ABD ile yaşanan savaşı sonlandırmak amacıyla arabuluculara yeni bir barış teklifi iletti. DropSite'e konuşan İranlı bir yetkili, bu teklifin detaylarını açıkladı.

Nitekim yetkili bununla sınırlı kalmadı. Eğer bu anlaşma yapılmaz ve ABD saldırılara devam ederse, İran'ın ABD güçlerini nasıl vuracağının adım adım anlattı.

Trump yönetiminin bu hafta sonu askeri bir gerilimi tırmandırabileceği iddiasına cevap veren yetkili, barış için makul maddeler sunduklarını vurguladı.

Ancak saldırı yine de gerçekleşirse, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yanında Babülmendep Boğazı'nı da kapatabileceğini belirtti.

BARIŞ TEKLİFİNDE NELER VAR?

İranlı yetkili bölgesel arabulucular vasıtasıyla yürütülen müzakerelerin detaylarını paylaştı. Tahran yönetiminin diplomatik çözüm için sunduğu güncel planın hatlarını çizdi.

Bu şartların başında silah üretiminden kalıcı olarak feragat edilmesi ve güvenceye alınması; Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden açılması yer alıyor.

Ancak bu durum ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın son bulmasına bağlı.

Ayrıca dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran varlığının serbest bırakılması da şartlar arasında. Dahası, yetkili savaş tazminatı talep ettiklerini de vurguladı.

İsmini vermeyen yetkili öncelikle savaşın kalıcı olarak bitirilmesi gerektiğini belirtti. Nükleer program konusundaki müzakerelerin ise daha sonra hemen başlayabileceğini ifade etti.

İranlı yetkili arabulucuların aktardığı bilgileri paylaştı. Yetkili “Bugün arabulucular Trump'ın savaşa son vermeyi ilan etmekle ciddi şekilde ilgilendiğini belirtti" dedi.

İRAN'IN SAVAŞ PLANI

Ancak Trump'ın Tahran'ın sunduğu son şartlara olumlu yanıt verip vermeyeceği net değildir. İki taraf arasında hala çok büyük görüş ayrılıkları bulunuyor.

Yetkili ABD ve İsrail'in saldırılara yeniden başlaması durumunda İran'ın misilleme saldırıları yapmayı planladığını açıkladı.

İran hükümeti Trump'ın bombalamalara yeniden başlaması ihtimaline karşı askeri hazırlık yapıyor.

İranlı yetkili ülkesinin savunma stratejisini “Mevcut değerlendirmemize göre Trump'ın savaşı bitirme yönündeki istekliliği tamamen güvenilir değil. Bu nedenle İran tarafı savaş durumunda ülkeyi savunmak için tam hazırlık durumunu koruyacak. Kabul edilen üst düzey politikalara göre savaş başlarsa İran, Batı Asya bölgesi dışındaki Amerikan çıkarlarını da hedef alacaktır. İran'ın operasyonel menzilindeki bu üslere ev sahipliği yapan tüm ülkeler de hedef haline gelebilir” dedi.

ABD'nin baskı stratejisi son haftalarda İran limanlarını ablukaya almaya ve enerji satışlarını durdurmaya yöneldi.

Çin şu an İran petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını satın alan en büyük alıcı konumundadır.

Savaş uzadıkça İran'ın boğaz üzerindeki fiili kontrolü pekişti. Asya ve Avrupa ülkeleri İran ile diplomatik temaslarını yeniden canlandırmaya başladı.

Savaşın yeniden başlama ihtimal, ciddiyetini koruyor. Axios sitesine göre Trump Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik son bir kararlı saldırı dalgası başlatma eğiliminde olduğunu belirtti.

Trump bir yandan da maliyeti yüksek olan bu savaşı hızla bitirmek istiyor. Ancak Senato Cumhuriyetçilerinin de baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Devrim Muhafızlarına yakın analist Mustafa Hoşçeşm İran'ın altyapı savaşına misillemeyle karşılık vereceğini vurguladı.

Hoşçeşm İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Babülmendep Boğazı'nı da kapatacağını ve küresel ekonomiyi yıkıma sürükleyeceğini belirtti.

Analist Sani ise yeni bir savaş durumunda İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ekonomik çıkarları ve altyapıyı yoğun şekilde hedef alacağını öngörüyor.