Cuma gece yarısı Adana'da bulunan İncirlis Üssü'nden 3.30 sularında siren sesleri yükselirken, ilerleyen saatlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Türkiye'ye İran'dan gönderilen balistik füzenin NATO güçleri tarafından imha edildiği duyurulmuştu.



4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart'ta Türk hava sahasına yönelen üç ayrı balistik füze nedeniyle Türk yetkililer ile İranlı mevkidaşları arasında temas kurulurken, konuya ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



'DOST ÜLKELERLE ARAMIZI BOZMAK İÇİN SALDIRIYORLAR'



Zülfikari, Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar, bu manipülasyonun örneklerindendir" ifadeleri ile saldırılardan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutarken, bu saldırıların amacının amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir" ifadelerini kullandı.